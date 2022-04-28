Безопасность школ и детсадов в Иркутске проверят после стрельбы в саду Ульяновской области

Заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников сообщил, что в городе будет проверена антитеррористическая безопасность образовательных учреждений после стрельбы в детском саду Ульяновской области, сообщается на сайте администрации.

«Обеспечение безопасности нахождения детей в образовательных учреждениях находится на особом и постоянном контроле. При этом сотрудникам школ и детских садов еще раз напомнили правила поведения в случае наступления экстренной ситуации», – сообщил заммэра.

Выполняется проверка качества организации пропускного режима, работа тревожных кнопок и систем видеонаблюдения, исправность замков, также проводят дополнительный инструктаж работников охраны и системы образования.

Напомним, стрельба в детсаду Ульяновской области произошла 26 апреля. Во время инцидента, который случился во время тихого часа, были застрелены няня и двое детей. После этого нападавший покончил с собой. Установлено, что им, по словам уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, оказался 26-летний Руслан Ахтямов, который состоял на учете как психически больной.