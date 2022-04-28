Матвиенко заявила, что выйдет с плакатом к правительству, если бизнесу не дадут свободу

По мнению спикера, поддержка отечественного бизнеса позволит быстрее развить экономику, передает РИА Новости.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала дать свободу бизнесу для развития и пообещала выйти с плакатом к правительству, если этого не будет.

«Свободу бизнесу, если не будет свободы бизнеса, возьму плакат и пойду к правительству с плакатом», – пообещала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Она добавила, в России живут предприимчивые люди, не нужно им мешать.

«Пусть кто-то вышивает, кто-то пирожки печет, кто-то сапоги шьет, <...> не трогайте сейчас никого, пусть сами себя кормят и еще рабочие места создают», – сказала Матвиенко.