Реальные доходы россиян продолжают падать

В январе – марте они уменьшились на 1,2% год к году, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.

Реальные располагаемые денежные доходы населения в первом квартале 2022 года снизились на 1,2% по сравнению с тем же кварталом прошлого года, говорится в докладе «Социально-экономическое положение России» Росстата за март. Реальными располагаемыми считаются доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию. Последний раз до этого реальные располагаемые доходы снижались в первом квартале 2021 года, что было связано с эффектом пандемии. По итогам всего 2021 года показатель увеличился на 3%.

Как следует из доклада, среднемесячная начисленная зарплата работников организаций в феврале составила 57 344 руб. В реальном выражении это на 2,6% больше, чем в прошлом феврале.

По пенсиям Росстат обнародовал уже мартовский показатель. В среднем размер назначенных пенсий составил 16 888 руб. — по номиналу это на 7% больше, чем в прошлом марте, благодаря ежегодной индексации. Однако в реальном выражении (с учетом инфляции) пенсионеры получили на 8,3% меньше, следует из оценки Росстата.

Провести дополнительную индексацию пенсий, социальных пособий и зарплат бюджетников в 2022 году поручил президент Владимир Путин. На встрече с Советом законодателей, прошедшей 27 апреля, он подтвердил, что решения по индексации будут приняты в ближайшее время. По данным Минэкономразвития, инфляция в годовом выражении на 22 апреля составила 17,7%.