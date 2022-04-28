Снижение поставок газа компенсируют его стоимостью

Потеря прибыли от санкций составит 17%, оценивает Силуанов.

«Мы это не считали, как мы могли просчитать, какие страны будут отказываться, не будут отказываться? Мы понимаем, что, если западные страны будут отказываться, будем искать другие источники потребления наших энергоносителей. Если в одном месте отказываются, будем продавать в другие места», – передает Интерфакс цитату главы Минфина Антона Силуанова.

Комментируя прогноз о снижении добычи газа в России на 17% в 2022 г., министр сказал: «Снижение добычи будет? Будет снижение добычи. В каких объемах? 17%, чуть меньше, чуть больше? Возможно, да».