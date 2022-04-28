Новости

Победителей школьной олимпиады "Политехник" по энергетическому профилю наградила En+ Group

Победителям и призерам выданы сертификаты, предоставляющие дополнительные баллы при поступлении в любой из восьми крупнейших вузов региона.  Кроме того, отличившиеся школьники получили от компании En+ Group памятные подарки.



В компании En+ Group , которая приняла участие в организации олимпиады школьников «Политехник» по направлению «Современная энергетика», подчеркивают, что энергетический профиль в программе интеллектуальных состязаний представлен впервые и ориентирован на демонстрацию не только знаний в области физики и электротехники, но и решение реальных практических задач. В целом, мероприятие является частью открытого межвузовского проекта «Золотой фонд Сибири» и проходит на базе Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ).

Продемонстрировать свои знания решили 85 старшеклассников из Иркутска, Ангарска, Черемхово, Шелехова и других населенных пунктов Иркутской области. Конкурсанты производили расчет электрической схемы, осуществляли имитационное моделирование, рассчитывали и собирали электрическую схему в специализированной программе и на учебном стенде. 

Правильность выполнения заданий оценивалась экспертной комиссией из числа представителей предприятий энергохолдинга и научных сотрудников института энергетики ИРНИТУ. По итогам олимпиады победителями признаны Анна Караваева (гимназия №8, г. Ангарск) и Никита Беленков (школа №80, г. Иркутск). Каждый из них набрал свыше 49 баллов из 50 возможных. Еще семь призеров стали обладателями дипломов II и III степени.

Развитие существующих образовательных программ, а также разработка и внедрение собственных проектов, является одним из важнейших направлений социальной политики компании En+ Group, которую еще на этапе основания определил Олег Дерипаска. Благодаря ему на протяжении многих лет талантливая молодежь развивается в регионах, воплощает в жизнь самые смелые инициативы в области энергетики, металлургии и других важных сферах экономики. Для преумножения интеллектуального будущего страны в Усть-Лабинске Олегом Дерипаской построен первый университетский лицей им. Н.И. Лобачевского, в Красноярском крае и Иркутской области на средства компании создаются суперсовременные учебные классы – «Мультилабы», масштабируется опыт En+ Group по обучению специалистов информационным технологиям в рамках программы Академия IT.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кредиты и недвижимость: новая реальность. Круглый стол, 7 апреля 2022
«Мы готовы адаптироваться под любые ситуации»
«Откат в цене на недвижимость вряд ли возможен»
«Интересная история будет на рынке, когда закончится программа вкладов под высокие проценты»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании