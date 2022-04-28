Новости

Церемонию поднятия флага будут проводить в школах Приангарья с сентября

Решение обсуждается в образовательной среде, сообщили в областном минобре.

Как рассказали в ведомстве, это предложение, поддержанное Президент России во время встречи с представителями общественности 25 апреля 2022 года, сейчас обсуждается в образовательной среде региона.

Формат проведения церемонии принимается непосредственно общеобразовательными организациями и организациями среднего профессионального образования области. Кроме того, рассматривается вопрос использования в мероприятии регионального компонента: флагов Иркутской области и муниципального образования, где располагается образовательная организация.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кредиты и недвижимость: новая реальность. Круглый стол, 7 апреля 2022
«Мы готовы адаптироваться под любые ситуации»
«Откат в цене на недвижимость вряд ли возможен»
«Интересная история будет на рынке, когда закончится программа вкладов под высокие проценты»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании