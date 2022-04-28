Церемонию поднятия флага будут проводить в школах Приангарья с сентября

Решение обсуждается в образовательной среде, сообщили в областном минобре.

Как рассказали в ведомстве, это предложение, поддержанное Президент России во время встречи с представителями общественности 25 апреля 2022 года, сейчас обсуждается в образовательной среде региона.

Формат проведения церемонии принимается непосредственно общеобразовательными организациями и организациями среднего профессионального образования области. Кроме того, рассматривается вопрос использования в мероприятии регионального компонента: флагов Иркутской области и муниципального образования, где располагается образовательная организация.