Четверть иркутян намерены пойти в отпуск в мае

40% иркутян не успевают отдохнуть за время основного отпуска: положенных дней им обычно недостаточно. Еще 58% все устраивает, а 2% считают, что отпуск мог бы быть и короче. Таковы результаты опроса (есть у SIA.RU), который провела Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Самый популярный месяц для отпуска – июль, отдыхать в середине лета предпочитают 70% работников Иркутской области. На втором месте – август (52%), на третьем – июнь (36%). Отдохнуть в сентябре планируют 30% опрошенных, в мае – 24%. Реже всего иркутяне берут отпуск в феврале (всего 5% выбрали этот месяц).

Кстати, с точки зрения размера выплат в 2022 году наиболее выгодно брать отпуск в августе – в этом месяце больше всего рабочих дней. Кроме того, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками также выгодно, если в него входят выходные дни.

14% работников Иркутской области частично уже израсходовали свой отпуск за 2022 год, таких оказалось довольно много среди ИТ-специалистов (20%). Ни дня из основного отпуска пока не потратили 72% опрошенных.

Как правило, отпуск, который пришелся на начало года, люди провели дома на диване, у компьютера или с книгой (43%), а также занимаясь бытовыми делами (35%) или в путешествии по стране (25%). В заграничной поездке побывал каждый десятый из уже успевших отдохнуть. 9% предпочли потратить это время на подработку.

15% работающих жителей Иркутской области не собираются брать отпуск до конца года, еще 4% оформят его только на бумаге, но продолжат работать. 65% точно намерены отдохнуть, а 16% пока не определились.

Размером своих отпускных выплат довольны только 30% иркутян, а среди россиян, в целом, таких чуть больше, 34%. Чаще всего полученные отпускные устраивают ИТ-специалистов (41%), строителей (36%) и производственников (35%).

Говоря о планах на лето в целом, 14% жителей Иркутской области рассказали, что в этом году хотят уделять огороду более пристальное внимание и посадят больше овощей. Еще 27% опрошенных намерены заниматься огородом как обычно, а у остальных 59% огорода как такового нет.