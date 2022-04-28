Пожар в супермаркете гостиницы «Ангара» в центре Иркутска потушен

МЧС сообщило о том, что ночью в центре Иркутске горело подсобное помещение супермаркета, которое является пристроем гостиницы «Ангара» на улице Сухэ-Батора. Были эвакуированы почти 150 человек, причиной возгорания стал мусор, который находился снаружи здания рядом с пристроем.

На момент прибытия пожарных горела кровля пристроя гостиницы, в которой на втором этаже уже наблюдалось сильное задымление. В здании гостиницы работала автоматическая пожарная сигнализация, персоналом проводилась эвакуация постояльцев. До прибытия пожарных расчётов были эвакуированы 100 человек, еще 47 человек, в том числе троих детей, эвакуировали пожарные.

– Сложность заключалась в особенностях конструкции здания: через внутренние коммуникации дым затянуло внутрь гостиницы, – отметил заместитель начальника службы пожаротушения города Иркутска майор внутренней службы Иван Муратов. – В первую очередь основные силы были брошены на эвакуацию людей. Огонь быстро распространился по горючему утеплителю под металлической кровлей, поэтому нужно было оперативно вскрыть металлопрофиль по всей площади и не допустить распространения огня на всё здание.

В 4:02 открытое горение было ликвидировано. В 07.44 ликвидированы последствия пожара. В результате огнём повреждена кровля подсобного помещения супермаркета на площади 140 квадратных метров, а также обшивка и оконные проемы.

Установлено, что возгорание началось снаружи здания от мусора, который находился рядом с пристроем. Затем огонь перешёл на кровлю. По предварительной информации, причиной послужило занесение открытого источника зажигания неустановленными лицами. По факту пожара проводится доследственная проверка.