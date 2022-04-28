Путин озвучил меры поддержки бизнеса

Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство изменения. Среди них: господдержка инвесторов, смягчение наказания по налоговым преступлениям и выравнивание налоговой нагрузки, следует из перечня поручений по итогам встречи с членами «Деловой России», состоявшейся еще 3 февраля.

Отмена ответственности за налоговые преступления

Правительство подготовит поправки об отмене уголовной ответственности по налоговым преступлениям при возмещении ущерба. Они будут предусматривать отказ в возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с уклонением от уплаты налогов и иных обязательных платежей, при условии уплаты в полном объеме недоимки, пеней и штрафов. Их разработают при участии Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Дистанционная торговля лекарствами

Программа начнет работу в формате эксперимента. Согласно ей, лекарства, отпускаемые по рецепту, можно будет продавать в электронном формате. Проект разработает Правительство Российской Федерации при участии профессиональных некоммерческих организаций.

Господдержка ESG-инвесторам

Обратили законодатели внимание и на ESG. Предполагается, что теперь ESG-инвесторов выделят в отдельную группу по требованиям концепции экологической, социальной и корпоративной ответственности. Также, участникам таких проектов предоставят дополнительные меры господдержки.

Рейтинг добросовестных налогоплательщиков

Добросовестных налогоплательщиков внесут в список, а его лидеры получат налоговые преференции.

Оптимизация предпринимательской отчетности

ФНС оптимизирует отчетности, которые предоставляют хозяйствующие субъекты. Служба унифицирует документы и исключит дублирование сведений.

Поддержка франчайзерам

МСП, которые работают по модели франшизы получат господдержку в виде субсидирования процентных ставок по кредитам в целях приобретения франшизы или замещения иностранных компаний, ушедших с российского рынка.

Выравнивание налоговой нагрузки для общепита

Налоговую нагрузку выровнять на общепит. Процент на общей системе и упрощенной может стать одинаковым.

Малые города

Инвестиции в жилищно-коммунальные инфраструктуры малых городов планируют увеличить за счет господдержки. В правительстве подчеркивают, что тарифная база граждан останется прежней.