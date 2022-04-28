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Выдачи кредитов наличными в банке «Открытие» выросли вдвое

С 13 апреля — после значительного улучшения условий по потребительским кредитам — банк «Открытие» выдал их вдвое больше, чем за две недели до снижения ставки.

Спрос на кредиты наличными резко увеличился после снижения минимальной ставки по ним до 11,9%* годовых. Значительнее всего спрос вырос среди молодой аудитории. Клиенты в возрасте 21-25 лет во второй половине апреля оформили в три раза больше потребительских кредитов, в возрастной категории 25-45 лет — на 15%.

Главные цели, на которые клиенты банка «Открытие» берут кредиты наличными, остаются неизменными — ремонт и покупка автомобиля.

Банк продолжит оперативно реагировать на изменения рынка, чтобы предлагать клиентам все более привлекательные условия кредитования.

Подать заявку на кредит от 11,9% годовых в «Открытии» можно как в офисе, так и онлайн. Решение банк примет за 3 минуты. Максимальная сумма кредита — 5 млн рублей, срок кредитования — до 5 лет.

Оформить кредит и ознакомиться со всеми условиями можно на сайте банка.

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*с учетом страхования


/ Сибирское Информационное Агентство /
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