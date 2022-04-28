Иркутские клиенты Tele2 чаще катались на «Горе Соболиной»

Tele2 проанализировал активность иркутских абонентов на горнолыжных склонах Приангарья. «Гора Соболиная» традиционно возглавила рейтинг популярных курортов среди клиентов компании.

В прошлом году горнолыжный сезон в Иркутской области стартовал на десять дней позже обычного из-за аномально теплой осени. Тем не менее количество клиентов оператора, предпочитающих активный отдых на местных горных трассах, по сравнению с прошлым сезоном практически не изменилось. В тройку самых популярных комплексов вошли «Гора Соболиная», «Истлэнд» и «Олха».

Горнолыжные трассы «Горы Соболиной» в этом сезоне посетили на 22% больше иркутян, чем в 2020 году. Наиболее трафиковыми стали новогодние каникулы. Например, 4 января число туристов, побывавших на горных склонах, превысило прошлогодние значения на 45%. Во время отдыха иркутяне активнее пользовались мобильным интернетом, чем разговаривали по телефону. В результате они израсходовали на 10% больше гигабайтов и проговорили на 5% меньше минут, чем в прошлом году.

Виталий Зинатулин, технический директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2:

«Гора Соболиная» и «Истлэнд» являются круглогодичными курортами. Туристические комплексы популярны не только в период зимних каникул, но и летом. Катаясь на канатной дороге и любуясь видами Байкала, наши клиенты активно делятся фотографиями и видео в мессенджерах и соцсетях. Всего с июня по август 2021 года они скачали 2,6 Тб мобильного интернета. Примерно столько же иркутяне потратили и в 2020 году».