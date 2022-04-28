Новости

Cбер будет выдавать ипотеку под готовое жилье, находящееся в залоге другого банка

Сбер запустил возможность приобрести по договору купли-продажи квартиру на вторичном рынке, находящуюся в залоге у другого банка.

Кредит выдается на следующих условиях:

  • Срок кредитования — до 360 месяцев.
  • Процентные ставки соответствуют ставкам по готовому жилью.
  • Квартира, находящаяся в залоге у стороннего кредитора, расположена в многоквартирном доме (исключение: таун-хаус, квартира в доме с внешними деревянными стенами).
  • Отсутствуют признаки проблемности по кредиту Продавца.
  • Сумма собственных средств Заемщика должна быть достаточна для погашения обязательств Продавца.

Продавец должен предоставить согласие первичного кредитора на продажу квартиры и заключение договора купли-продажи, а также оформить поручительство на срок до момента получения банком информации о переходе права собственности на заёмщика и ипотеки в силу закона в пользу банка.

Условия кредитования не распространяются на государственные программы.

Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Ранее наши клиенты не могли приобрести квартиру, которая находилась в ипотеке у другого банка. Сейчас мы предоставляем эту возможность, что значительно расширяет выбор недвижимости. Продукт будет действовать на территории всей страны и для всех категорий клиентов. Надеемся, что наша инициатива позволит воплотить мечту о собственном жилье как можно большему числу российских семей».

Подобрать подходящую квартиру можно онлайн на Домклик.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кредиты и недвижимость: новая реальность. Круглый стол, 7 апреля 2022
«Мы готовы адаптироваться под любые ситуации»
«Откат в цене на недвижимость вряд ли возможен»
«Интересная история будет на рынке, когда закончится программа вкладов под высокие проценты»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании