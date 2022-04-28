Альфа-Банк подключил kari к системе быстрых платежей

Альфа-Банк подключил обувного ритейлера kari к системе быстрых платежей (СБП). Теперь покупатели могут бесконтактно расплачиваться в более чем 600 магазинах kari по всей России.

Сервис на базе СБП — это удобная альтернатива Apple pay и Google pay. Он позволяет покупателю сохранить привычный опыт оплаты телефоном. А еще каждая покупка по QR-коду — шанс выиграть один из 5 призов по 100 000 рублей от Альфа-Банка.

Чтобы считать QR-код, достаточно поднести телефон к электронному устройству на кассе. Это не только просто, но и экологично. QR-код не нужно печатать на бумаге — так Альфа-Банк помогает сберечь леса. А продавец серьезно экономит на подорожавшей чековой ленте.

«Оплата по QR-коду набирает популярность в розничной торговле. В марте число таких покупок в Альфа-Банке увеличилось в 2,5 раза. У некоторых ритейлеров доля оплат через СБП уже достигает 25-30% — и это не предел. Тот, кто в числе первых внедряет у себя эту технологию, сможет привлечь клиентов. Альфа-Банка готов быстро подключить к СБП торговую сеть любых размеров», — подчеркнул начальник управления продаж и сопровождения продуктов электронной коммерции Альфа-Банка Александр Драч.

«Решение Альфа-Банка позволило вернуть нашим покупателям удобство бесконтактной оплаты через телефон и при этом снизить наши постоянные затраты на эквайринг», — отметил IT-директор kari Сергей Шавин.