Банк Уралсиб открыл четыре новых центра малого бизнеса

Банк Уралсиб открыл четыре новых специализированных центра малого бизнеса – в Москве, Краснодаре, Ярославле и Воронеже. Это новый формат привлечения и обслуживания клиентов малого бизнеса, который Уралсиб сегодня активно развивает в крупных городах присутствия банка. Проект был внедрен в 2021 году и поступательно масштабируется на всю страну, сейчас уже работает 12 таких центров.

При этом новый московский офис (ул. 1-й Кожуховский проезд, 13) стал крупнейшим по количеству сотрудников: его команда будет включать 40 менеджеров прямых продаж и 6 менеджеров отдела по работе с партнерскими каналами. В церемонии открытия Центра приняли участие руководитель департамента развития и продаж малого бизнеса Банка Уралсиб Александр Фатеев, заместитель руководителя департамента по развитию продаж банка Альфия Абсалямова, начальник управления региональной сети малого бизнеса Галина Грачева, управляющий директор, руководитель дирекции по развитию продаж в Московской территориальной дирекции Юлия Евдокимова.

«На текущий момент доля банка в сегменте малого бизнеса в Московском регионе превысила 4%, и открытие нового Центра позволит нам существенно улучшить этот показатель. Для этого у Уралсиба есть все возможности: эффективная команда, востребованные нашими клиентами продукты, современные технологии, в том числе по удаленному обслуживанию клиентов», – рассказал Александр Фатеев. При этом новый центр в Москве должен стать крупнейшим в сети не только по размеру, но и по объемам продаж клиентам малого бизнеса, отметила Альфия Абсалямова.

После торжественного открытия состоялся практикум с участием руководителей групп прямых продаж Центров малого бизнеса из Екатеринбурга и Казани. Они поделились успешными практиками обслуживания предпринимателей в своих регионах и пожелали коллегам успехов в развитии малого бизнеса в столичном регионе. Также присутствующие приняли участие в круглом столе, посвященном улучшению клиентского сервиса, и проверили свои знания в интерактивной игре по истории банка и развитию его сети. В завершение мероприятия лучшие сотрудники Центра получили награды по итогам работы в 2021 году.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Банк активно развивает продукты и сервисы для МСБ с фокусом на цифровые каналы взаимодействия с клиентами. Предпринимателям предлагаются широкая линейка финансовых продуктов и услуг, удобные нефинансовые сервисы, а также возможности бесплатного обучения основам ведения бизнеса. Банк входит в Топ-10 банков по объему кредитования МСБ в 2021 году (по данным «Эксперт РА»).