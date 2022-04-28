Реалист Банк предлагает физическим лицам покупать золотые слитки

Золото традиционно является одним из самых надежных инвестиционных инструментов, что особенно актуально в условиях нестабильной экономической ситуации.

Владеть золотом означает иметь определенный капитал, не подверженный высокой волатильности.

Дополнительную привлекательность этот вид инвестирования приобрел после отмены с 1 марта 2022 года НДС (20%) на покупку драгоценных металлов физическими лицами.

Реалист Банк предлагает клиентам приобрести драгоценные металлы в слитках наивысшей пробы 999,9 и массой от 5 до 1000 грамм. К каждому слитку прилагается сертификат качества завода-изготовителя.

Продажа слитков осуществляется в офисах Реалист Банка в Москве, Иркутске и Костроме. За дополнительной информацией о ценах и условиях покупки можно обратиться в соответствующее отделение банка.