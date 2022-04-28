РСХБ выдал ГК «АГРОЭКО» 5 млрд рублей по программе льготного кредитования системообразующих предприятий АПК

Получателем кредита в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.03.2022 № 375 стал клиент Воронежского регионального филиала Россельхозбанка.

По данным Национального союза свиноводов, ГК «АГРОЭКО» заняла пятое место в рейтинге крупнейших производителей свинины в Российской Федерации по итогам 2021 года. По данным специалистов, предприятие произвело 274,3 тыс. тонн свинины (на убой, в живом весе), что составило 5,5% рынка.

Россельхозбанк ранее уже заключил ряд сделок по программе. В частности, средства были предоставлены АПХ «Мираторг» и ГК «Дамате».

РСХБ объявил о подписании соглашения с Министерством сельского хозяйства по программе льготного кредитования системообразующих предприятий АПК 25 марта.

Заёмщиками могут стать системообразующие предприятия и/или их дочерние организации из перечня, утверждённого Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

В соответствии с условиями программы крупные предприятия могут получить кредит до 5 млрд рублей на осуществление операционной деятельности по ставке 10% годовых.

Кредит предоставляется на срок не более 12 месяцев и может быть направлен, например, на приобретение ГСМ, минеральных удобрений, сельскохозяйственного сырья для последующей переработки и др.