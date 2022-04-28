Банки просят ЦБ отложить ввод новых банкнот

Причина – проблемы с поставкой зарубежного оборудования, сообщает РИА Новости.

Банк России запланировал в период 2022-2025 годов выпустить в обращения модернизированные банкноты. Планируется, что 100 рублей будут выпущены в обращение в 2022 году, 1000 и 5000 рублей – в 2023 году, 500 рублей – в 2024 году и 10 и 50 рублей – в 2025 году.

«Кредитные организации просят Банк России отложить ввод новых банкнот, вернувшись к этому вопросу после стабилизации ситуации в стране и налаживания каналов поставки и технической поддержки оборудования», – говорится в материалах.

АБР указала, что из-за санкций ряд зарубежных поставщиков банкоматов, например, Diebold Nixdorf и NCR, прекратили предоставлять свои услуги на территории России. При этом в парке банкоматов банков РФ количество оборудования данных производителей превышает 60%.