Ритейлер «Командор» выходит в Кемеровскую область

Одна из крупнейших региональных торговых сетей Восточной Сибири объявила о выходе в новый для компании регион – Кемеровскую область. Первый магазин откроется 5 мая в городе Юрга. Это будет дискаунтер «Хороший». Всего до конца года компания «Командор» планирует открыть в регионе 17 дискаунтеров: 3 в Кемерово и 14 – в семи населённых пунктах Кемеровской области.

«Начать осваивать новую территорию мы решили с дискаунтеров, потому что их популярность растет и количество покупателей увеличивается с каждым годом, – рассказывает директор формата «Дискаунтер» компании «Командор» Ирина Толерова. – Наши дискаунтеры – это уютные, светлые магазины для тех, кто умеет считать деньги, правильно ими распоряжаться, вне зависимости от того, какие доходы они получают. Покупатель сегодня становится все более рациональным, а его потребление – грамотным. Он не любит переплачивать, а хочет хорошо и качественно питаться, но при этом еще и одеваться, лечиться, учить детей, ездить в отпуск. Наша задача – закрывать все его повседневные потребности, и помогать экономить».

Первые дискаунтеры под брендом «Хороший» открылись в 2014 году. Сегодня сеть магазинов низких цен насчитывает 189 точек в Красноярском крае, Хакасии, Тыве, Иркутской области.