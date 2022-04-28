Новости

Ритейлер «Командор» выходит в Кемеровскую область

Одна из крупнейших региональных торговых сетей Восточной Сибири объявила о выходе в новый для компании регион – Кемеровскую область. Первый магазин откроется 5 мая в городе Юрга. Это будет дискаунтер «Хороший». Всего до конца года компания «Командор» планирует открыть в регионе 17 дискаунтеров: 3 в Кемерово и 14 – в семи населённых пунктах Кемеровской области.  

Читайте также:

Всемирный банк: в 2022 году рост цен на продукты составит 23%
27 апреля 2022
Эксперты Россельхозбанка: для полного удовлетворения внутреннего спроса на российское вино необходимо увеличить посадки винограда на 100 000 га
25 апреля 2022

 «Начать осваивать новую территорию мы решили с дискаунтеров, потому что их популярность растет и количество покупателей увеличивается с каждым годом, – рассказывает директор формата «Дискаунтер» компании «Командор» Ирина Толерова. – Наши дискаунтеры – это уютные, светлые магазины для тех, кто умеет считать деньги, правильно ими распоряжаться, вне зависимости от того, какие доходы они получают. Покупатель сегодня становится все более рациональным, а его потребление – грамотным. Он не любит переплачивать, а хочет хорошо и качественно питаться, но при этом еще и одеваться, лечиться, учить детей, ездить в отпуск. Наша задача – закрывать все его повседневные потребности, и помогать экономить».

Первые дискаунтеры под брендом «Хороший» открылись в 2014 году. Сегодня сеть магазинов низких цен насчитывает 189 точек в Красноярском крае, Хакасии, Тыве, Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (796)


Реклама на сайте

Кредиты и недвижимость: новая реальность. Круглый стол, 7 апреля 2022
«Мы готовы адаптироваться под любые ситуации»
«Откат в цене на недвижимость вряд ли возможен»
«Интересная история будет на рынке, когда закончится программа вкладов под высокие проценты»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании