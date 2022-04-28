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Галерея Виктора Бронштейна присоединилась к проекту «Пушкинская карта»

По ней молодые люди от 14 до 22 лет могут приобрести электронные билеты на любые действующие выставки, рассказали SIA.RU в пресс-службе галереи.

«Пушкинская карта» – совместный проект Минкультуры, Министерства цифрового развития и «Почта Банка». Владельцы карты могут оплачивать вход в музеи, театры и другие учреждения культуры. Цель проекта – сделать культурные события доступными для молодежи.

В галерее Виктора Бронштейна по «Пушкинской карте» можно посетить все действующие выставки, сейчас это постоянная экспозиция с работами Даши Намдакова и его семьи, а также персональная выставка Анастасии Кардашовой «Крапивные сказки».

Электронный билет можно купить только на сайте. При посещении нужно показать администратору QR-код из письма, которое придет по e-mail, и документ, подтверждающий возраст. По этой же ссылке все остальные посетители могут купить билеты с помощью обычной банковской карты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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