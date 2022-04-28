В Иркутске состоялся квиз для учеников «Академии ИНК» и студентов

Ученики «Академии ИНК» – образовательного проекта Иркутской нефтяной компании и Иркутского государственного университета – приняли участие в квизе в рамках презентации книги про ИНК «После нефти. Новая история сырьевой компании». Также интеллектуальные игры прошли в иркутских вузах, рассказали SIA.RU в компании.

В тематическом квизе участвовали около 40 студентов Института недропользования: кафедры нефтегазового дела и кафедры прикладной геологии, геофизики и геоинформационных систем. «Это было круто! Безумно увлекательные и интересные вопросы. Особенно понравилось разнообразие заданий в виде картинок, текстовых и музыкальных», – поделилась студентка третьего курса Института недропользования ИРНИТУ Мария Гороховская.

Знания и логику также проверили участники «Академии ИНК» – ученики 7-11 классов школы №19, гимназий №1 и №44, лицея-интерната №1. Победу одержала команда 10«А» класса СОШ №19, набрав рекордные в истории квиза «После нефти» 25 баллов из 30 возможных.

Так, 80 старшеклассников и студентов познакомились с изданием, приняли участие в тематических квизах и получили памятные подарки – стикерпаки и открытки с иллюстрациями из книги и крылатыми фразами ее героев. Экземпляры двух книг «После нефти. Новая история сырьевой компании» и «Нефть: большая игра для маленькой компании» были переданы в библиотеки университетов.

«Академия ИНК» – бесплатный образовательный проект ИНК и ИГУ для 7-11 классов. Помимо изучения профильных предметов школьников знакомят с компанией и ее сотрудниками. Обучение проходит в смешанном формате и продлится до июня 2022 года.