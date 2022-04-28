Банк «Открытие» выдал первый кредит по столичной программе для начинающих предпринимателей

Банк «Открытие» предоставил заемные средства компании Härten – российскому производителю навесного оборудования для дорожно-коммунальной техники. Это первый кредит, выданный банком в рамках программы правительства Москвы по льготному кредитованию начинающих предпринимателей, рассказали SIA.RU в банке.

Первая компания, профинансированная банком в рамках программы, привлекла 2,5 млн рублей для закупки сырья и дополнительного оборудования. Härten производит дорожно-коммунальное навесное оборудование, предлагая решения для уборки дорог, стройплощадок, складов, парковых зон и других территорий.

«Банк «Открытие» уделяет особое внимание кредитованию проектов, связанных с реальным производством. Программа правительства Москвы позволяет получить доступ к финансированию начинающим предпринимателям – тем, кому особенно нужны финансовые ресурсы. От этого напрямую зависит успех каждого нового бизнеса», – отметила Елена Куроптева, директор департамента кредитных продуктов и технологий для малого и среднего бизнеса банка «Открытие».

Максимальная сумма кредита в рамках программы правительства Москвы составляет 5 млн рублей на срок до трех лет при полном покрытии обязательств заемщика столичным правительством. Такой кредит может получить субъект МСП – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель – зарегистрированный как налогоплательщик на территории Москвы. При этом с момента регистрации бизнеса до выдачи кредита должно пройти не более 12 месяцев.

Кредит предоставлен по льготной ставке, при этом залога от клиента не потребовалось. По условиям программы обязательства заемщика перед банком на 70% покрывает поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, а оставшиеся 30% субсидирует Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.