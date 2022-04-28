Более 300 партнеров присоединились к партнерской программе Сбера в Байкальском регионе

Число официальных партнеров Сбера в регионах присутствия Байкальского банка, в 2022 году превысило 300. К программе присоединяются и новые участники, желающие расширить перечень предоставляемых клиентам услуг за счет предложения продуктов и сервисов Сбера, рассказали SIA.RU в компании.

Шойдокова Цыбжит, индивидуальный предприниматель, официальный партнер Сбера с 2022 года:

«Решив открыть свое дело, я обратилась в Сбер для подключения к партнерской программе. Плюсы участия для меня – это и удобный личный кабинет, и полноценная база знаний по всем продуктам, и быстрая техподдержка, а, самое важное, персональный менеджер, активно помогающий мне развивать партнерство с банком. Преимущество для моих клиентов в том, что они могут зарегистрировать свое дело и оформить самые востребованные продукты для бизнеса в моем офисе, без визита в банк».

Участники партнерской программы предлагают своим клиентам (индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам) почти 20 сервисов и продуктов банка (открытие счета, прием оплат по картам, зарплатный проект, банковская гарантия и т.д.).

Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк:

«В Сбербанке успешно действует партнерская программа по продвижению банковских сервисов и продуктов для малого бизнеса. Наши партнеры - это регистраторы бизнеса, бухгалтеры, юристы, бизнес-консультанты и региональные институты поддержки предпринимательства. По сути они выступают в роли мини-офисов банка, первыми выявляя потребности своих клиентов в банковских услугах и направляя их к нам.»

Подайте заявку на подключение к партнерской программе Сбера на сайте Сбербанка по ссылке, и с вами свяжется менеджер программы.