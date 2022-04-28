Минфин России внес в Правительство проект постановления для снижения ставки по льготной ипотеке до 9%

Минфин России разработал и внес в Правительство РФ проект постановления, предусматривающий с 1 мая 2022 года изменение условий льготной ипотеки на новостройки. Документ предусматривает снижение ставки по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и продление программы до конца текущего года, сообщили в пресс-службе Минфина.

Максимальная сумма кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей, для остальных регионов – до 6 млн рублей.

ДОМ.РФ как оператор государственной программы льготной ипотеки, уже распределил лимиты (денежные средства) в размере 2.5 трлн руб. между банками, поэтому с 1 мая они могут выдавать ипотеку по 9%.

«Сейчас нам важно сконцентрироваться на помощи гражданам и в тоже время поддержать спрос на жилье. Снижение ставки безусловно повысит доступность льготной ипотеки. По итогам 2020 - 2021 года около 90% всех ипотечных кредитов на первичном рынке были выданы в рамках льготных ипотечных программ», – отметил Министра финансов Антон Силуанов.

За время действия программы «Льготная ипотека» выдано 764,1 тыс. кредитов на сумму 2 256,3 млрд рублей. Из них в 2022 году выдано 85,4 тыс. кредитов на сумму 213,2 млрд рублей. Всего кредитным и иным организациям, предоставляющим льготные кредиты, выплачено возмещения на сумму 59,4 млрд рублей, из них в 2021 году – 23,3 млрд рублей и в 2022 году – 35,1 млрд рублей. Оценка затрат бюджета в 2022-23 гг. на реализацию программы с учетом новых изменений составит порядка 461 млрд рублей.