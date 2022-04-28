ИЭСК переходит на усиленный режим работы в майские праздники

В пяти филиалах «Иркутская электросетевая компания» на всей территории области в состоянии повышенной готовности находятся 197 аварийных бригад и 1197 сотрудников оперативного и ремонтного персонала, они готовы незамедлительно приступить к работам.

Все аварийные бригады обеспечены необходимым оборудованием и техникой, в том числе повышенной проходимости, тракторами, бульдозерами, грузоподъемной и специальной техникой – всего свыше 500 единиц. Также подготовлено 40 дизель-генераторных установок. Помимо этого, организовано круглосуточное дежурство руководящего состава ИЭСК и филиалов компании.

Специалисты напоминают, что на период праздничных дней важно проверить имеющееся в квартире или доме оборудование, принять меры для безопасной эксплуатации во избежание аварийных ситуаций.

В праздничные дни будет действовать режим «технологической тишины» -- плановые отключения проводиться не будут. В случае аварийного отключения электроэнергии информация о нем появляется на сайте «Иркутскэнергосбыта» в разделе «Отключения электроэнергии» , с вопросами вы также можете обращаться в аккаунты «Свет 38» «Вконтакте» и «Одноклассниках» или в контакт-центр по номеру 8-800-100-9-777.