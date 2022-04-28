Паромную переправу на Ольхон планируют открыть не ранее 10-15 мая

Открытие паромной переправы, которая свяжет остров Ольхон в Иркутской области с материком, состоится не ранее, чем в середине мая, сообщается на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства.

«Открытие переправы осуществляется в зависимости от ледовой обстановки. По имеющейся и прогнозируемой ледовой обстановке начать осуществление рейсов планируется не ранее 10-15 мая», – говорится в сообщении.

Напомним, перевозка транспорта и пассажиров на паромной переправе осуществляется бесплатно с помощью теплоходов «Дорожник», «Ольхонские Ворота» и «Семен Батагаев».