Новости

Паромную переправу на Ольхон планируют открыть не ранее 10-15 мая

Открытие паромной переправы, которая свяжет остров Ольхон в Иркутской области с материком, состоится не ранее, чем в середине мая, сообщается на сайте Восточно-Сибирского речного пароходства.

«Открытие переправы осуществляется в зависимости от ледовой обстановки. По имеющейся и  прогнозируемой ледовой обстановке начать осуществление рейсов планируется не ранее 10-15 мая», – говорится в сообщении.

Напомним, перевозка транспорта и пассажиров на паромной переправе осуществляется бесплатно с помощью теплоходов «Дорожник», «Ольхонские Ворота» и «Семен Батагаев».


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Кредиты и недвижимость: новая реальность. Круглый стол, 7 апреля 2022
«Мы готовы адаптироваться под любые ситуации»
«Откат в цене на недвижимость вряд ли возможен»
«Интересная история будет на рынке, когда закончится программа вкладов под высокие проценты»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании