Mastercard оценил расходы от приостановки деятельности в России в $34 млн

Международная платежная система Mastercard в I квартале 2022 года понесла расходы от приостановки деятельности в России в размере $34, кроме того, получила убыток в $4 млн, пишет ТАСС со ссылкой на отчет компании.

«Чистые расходы до вычета налогов за I квартал 2022 года в размере $4 млн были связаны напрямую с введенными санкциями и приостановкой нашей деятельности в России», - говорится в отчете.

Такой результат был получен как разница между общими и административными затратами, связанными в основном с резервами по безнадежным к взысканию остаткам некоторых подпавших под санкции клиентов.