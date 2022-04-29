Россия и Монголия спустя 2 года возобновили пассажирское железнодорожное сообщение

Российские железные дороги возобновили курсирование международных пассажирских поездов в сообщении с Монголией, ранее, 10 марта 2020 года, поездки были приостановлены из-за распространения коронавируса, пишет ТАСС.

В расписание вернулись поезд, следующий из Иркутска в Улан-Батор и обратно. Поезда из Иркутска будут отправляться в 02:57 по московскому времени по вторникам и пятницам, а из Улан-Батора – в 15:22 по местному времени по субботам и воскресеньям.

На первый поезд из Иркутска в Монголию были проданы все билеты.