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Россия и Монголия спустя 2 года возобновили пассажирское железнодорожное сообщение

Российские железные дороги возобновили курсирование международных пассажирских поездов в сообщении с Монголией, ранее, 10 марта 2020 года, поездки были приостановлены из-за распространения коронавируса, пишет ТАСС.

В расписание вернулись поезд, следующий из Иркутска в Улан-Батор  и обратно. Поезда из Иркутска будут отправляться в 02:57 по московскому времени по вторникам и пятницам, а из Улан-Батора – в 15:22 по местному времени по субботам и воскресеньям.

На первый поезд из Иркутска в Монголию были проданы все билеты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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