Найден предполагаемый виновник пожара в супермаркете гостиницы «Ангара» в Иркутске

Им оказался ранее судимый 50-летний иркутянин, рассказали SIA.RU в ГУ МВД Иркутской области.

Со слов мужчины, он выкурил сигaрету и выбросил «бычок» в мусорный бaк. Через считанные минуты произошло возгорание мусора и затем помещения.

Напомним, что 28 апреля МЧС сообщило о том, что ночью в центре Иркутска загорелось подсобное помещение супермаркета, которое является пристроем гостиницы «Ангара» на улице Сухэ-Батора. Были эвакуированы почти 150 человек, причиной возгорания стал мусор, который находился снаружи здания рядом с пристроем.