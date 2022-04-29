Повар из Иркутска, дважды кормивший Путина, победил в шоу «Битва шефов» на «Пятнице»

34-летний повар из города Иркутска Андрей Малханов выиграл в шоу «Битва шефов» на «Пятнице» – во время программы он признался, что за время своей деятельности дважды кормил президента России Владимира Путина, который остался доволен его блюдами. Запись эфира опубликована на сайте телеканала.

Оценили кулинарные способности Малханова и наставники шоу – кондитер Ренат Агзамов и шеф-повар Константин Ивлев. На их суд во время отборочного тура он представил козленка, томленого в собственном соку 12 часов, с муссом из вешенок и птитимом. «Это самое вкусное блюдо, которое приносили сегодня», – резюмировал Агзамов, назвав иркутянина «профессионалом с большой буквы» и отметив, что для него честь видеть сибирского повара в своей команде.

Став участником команды Рената Агзамова, Андрей Малханов, как и его соперники, готовили четыре блюда: «Рёшти», «Иерусалимский кугель», «Пастицио», а также блюдо на выбор с яблоками. Малханов приготовил морской гребешок с кабачками и яблочным пюре.

Наставники отметили, что ингредиенты приготовлены правильны, сказали, что «это очень вкусно» и присудили иркутянину победу. В качестве приза он получил самые большие чаевые в своей жизни, размер которых не раскрывали. Известно, что до шоу Андрей Малханов максимально получал в качестве чаевых 100 тысяч рублей.