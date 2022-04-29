Почему иркутяне уезжают из региона?

Служба исследований hh.ru выяснила (исследование есть у SIA.RU), что 36% жителей Иркутской области хотели бы переехать в другой регион. Аналитики задали этим респондентам вопрос, какими критериями выбора места для переезда они руководствуются, и сравнили их ответы с выбором россиян, в целом.

Больше всего при выборе региона для переезда соискателей из Иркутской области привлекает комфортная городская среда, которая включает в себя развитую транспортную инфраструктуру, качественную работу коммунальных служб, широкие возможности досуга, низкий уровень преступности и т.д., этот фактор отметили половина респондентов (51%). Причем, для жителей области он более значимый, чем для россиян в целом (44%), хотя и в рейтинге по стране комфортная городская среда также находится на первом месте.

Ради зарплаты на переезд готовы 50% иркутян, это второй по важности фактор, и его значимость также выше, чем для жителей России, в целом (44%).

На третьем месте – хорошая экология и комфортные климатические условия (45% по Иркутской области, а по России в целом – 40%).

Далее важные критерии выбора региона для релокации распределились так: возможность трудоустроиться в компании-лидеры своих рынков (26% – Иркутская область, 28% - Россия), наличие работы по профессии в регионе (27% – Иркутская область, 28% – Россия), наличие знакомств, друзей, родственников в регионе (19% – Иркутская область, 21% – Россия), а также наличие ведущих университетов и научных центров (10% – Иркутская область, 9% – Россия).

Минимально влияют на выбор региона наличие более развитой системы здравоохранения (по 9% в Иркутской области и России, в целом).

Среди других факторов, ради которых респонденты меняют место жительства: больше возможностей, другой уклад жизни, скорость жизни, близость к Европе, жизнь у моря, детская мечта, семейные обстоятельства и вынужденная смена обстановки.