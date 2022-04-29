Схема движения общественного транспорта изменится в дни подготовки к праздничному шествию в Иркутске

Во время проведения тренировок подразделений Минобороны России и силовых структур Иркутского гарнизона вечером 4,6 и 7 мая будет закрыт проезд по площади перед зданием правительства Иркутской области. В связи с этим будет изменена схема маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщили в отделе организации пассажирских перевозок комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города.

4 мая с 18:00 до 21:00, 6 и 7 мая с 17:00 до 22:00 автобусы маршрутов №№ 3, 11, 16, 20, 23, 40, 67, 80 при следовании в центр после ул. Чкалова будут двигаться по улицам Марата, Свердлова, Ленина. При движении из центра города после ул. Ленина транспорт пойдет по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам. На сквере им. Кирова (ул. Чкалова) и площади графа Сперанского общественный транспорт останавливаться не будет.

Автобусы №№ 6, 14, 28р, 29, 30, 33, 37, 39, 42, 43, 65, 66 при следовании в центр после ул. Чкалова будут направлены по улицам Марата, Свердлова, Ленина. При движении из центра после ул. К. Маркса транспорт свернет на улицы Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова. Остановки «ул. Сухэ-Батора» и «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова) будут временно исключены.

Транспорт, курсирующий по маршрутам №№ 7к, 90, при следовании из центра после ул. Ленина будет следовать по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршрутам, без остановки на площади графа Сперанского.

Движение автобусов № 74 при следовании в центр после ул. Чкалова будет направлено по улицам Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршруту. Останавливаться на сквере им. Кирова (ул. Чкалова) транспортные средства не будут.

Автобусы №№ 12, 16к будут следовать до остановки «Художественный музей». При движении из центра города после ул. Ленина транспорт пойдет по улицам Канадзавы, Марата, Свердлова, Ленина и далее по маршрутам. Остановки «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова) и «Площадь графа Сперанского» из маршрутов временно исключат.

Автобусы маршрута № 8 при движении в центр после ул. Чкалова проследуют по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Желябова. При следовании из центра после ул. Ленина они поедут по улицам Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту. Остановок «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова) и «Площадь графа Сперанского» не будет.

Транспорт, обслуживающий автобусный маршрут № 28, при следовании в центр после ул. Чкалова пройдет по улицам Марата, Свердлова, Ленина, Желябова и далее по маршруту. При движении из центра – после ул. К. Маркса он проследует по улицам Ленина, Канадзавы, Марата, Чкалова и далее по маршруту. На остановочных пунктах «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова) и «ул. Сухэ-Батора» автобусы этого маршрута останавливаться не будут.

Автобусы № 56 при движении в центр после ул. Ленина проследуют по улицам Желябова, Декабрьских событий, Рабочая. При движении из центра после ул. Рабочая транспорт пойдет по улицам Декабрьских событий, К. Маркса, Ленина и далее по обычному маршруту. Остановки «Сквер им. Кирова» (ул. Чкалова), «Площадь графа Сперанского», «Художественный музей» (из центра) будут временно исключены.