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Почему России выгоден «советский» курс рубля

Фиксированный курс выгоден для стабилизации валютной ликвидности, рассказал агентству «Прайм» исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

Не секрет, что валютная ликвидность в России из-за санкций сейчас сильно ограничена. При этом есть стабильное предложение от экспортеров, обязанных продавать 80% валютной выручки. И отсутствует стабильный спрос от импортеров, поскольку часть контрактов на поставки из США и ЕС разорваны, пояснил он.

«В результате предложение превышает спрос. А, например, Минфину выгоден сейчас низкий курс доллара, так как по внешним долгам идет оплата в рублях, по курсу валюты на дату оплаты. И чем ниже будет этот курс, тем лучше»,  – считает эксперт.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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