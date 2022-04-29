Производители сосисок и колбасы могут столкнуться с нехваткой оболочки

Мясопереработчики признают зависимость от импорта, но Минсельхоз рассчитывает на альтернативных поставщиков, передает РБК.

Российские производители колбас и сосисок могут столкнуться со сложностями из-за анонсированного еще в начале апреля запрета ЕС на поставки в Россию оболочек, необходимых для производства этих продуктов, рассказали РБК участники рынка. Запрет на поставки искусственных колбасных оболочек из затвердевших белковых и целлюлозных материалов Евросоюз вводит с 10 июля 2022 года.

Именно Европа была основным поставщиком колбасных оболочек в Россию. В 2021 году на долю ЕС приходилось почти 73% импорта этой продукции в натуральном выражении: в 2021 году Россия, по информации Федеральной таможенной службы, завезла около 8 тыс. т оболочки на $110 млн, из них 5,9 тыс. т на $82,7 млн – из Евросоюза. Среди крупнейших поставщиков были Испания, Германия, Франция, Бельгия и Польша.