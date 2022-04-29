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Получение ВНЖ для иностранных ИТ-специалистов могут упростить

Согласно проекту Кабмина, иностранному ИТ-специалисту для получения вида на жительство не нужно будет иметь разрешение на временное проживание, передает РБК.

Правительство внесло в Госдуму законопроект об упрощенном получении вида на жительство для иностранных ИТ-специалистов. Документ размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Помимо иностранных айтишников на получение вида на жительство по упрощенной процедуре, согласно законопроекту, могут рассчитывать члены их семей, включая супруга, детей, родителей, родителей супругов, бабушек, дедушек и внуков.

Согласно документу, иностранным ИТ-специалистам, которые работают в российских компаниях с соответствующей аккредитацией, не нужно будет получать разрешение на временное проживание. Также на них не будет распространяться правило о том, что они могут быть трудоустроены только при наличии разрешения на работу или патента. Законопроект подразумевает, что работодатели смогут привлекать иностранных граждан без разрешения на привлечение и использование иностранных работников.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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