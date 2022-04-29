Россия может отказаться от системы проверки медикаментов ВОЗ

За импорт в страну таких лекарств без одобрения внутренних органов будут штрафовать. Как выяснили «Известия», это следует из правительственного законопроекта, который Госдума может принять в мае.

Документом предлагается убрать из КоАП исключение штрафов при закупке таких незарегистрированных в РФ лекарств из-за рубежа. Во фракциях к законопроекту отнеслись неоднозначно. Эксперты же считают, что инициативу можно поддержать.

В России уже в этом году могут начать штрафовать за ввоз и реализацию незарегистрированных иностранных лекарств, которые рекомендованы ВОЗ. По информации «Известий», Госдума 17 мая может принять законопроект «О внесении изменения в статью 6.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». Документом предлагается внести поправку в примечания, которой убирается исключение от штрафа за импорт незарегистрированных лекарств, если они рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения.

Если эту норму будут нарушать граждане, им будет грозить штраф от 75 до 200 тыс. рублей. Должностным лицам придется заплатить от 150 до 600 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателям от 150 до 600 тыс. рублей, или им будет вынесено административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Юрлицам штраф будет грозить от 2 млн до 6 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.