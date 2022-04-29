Недельные расходы россиян сравнялись с прошлогодними

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в период с 18 по 24 апреля средние недельные расходы россиян сократились, как и средняя стоимость одной покупки.

Индекс недельных расходов составил 5 067 рублей, что на 6,2% (334 рубля) меньше, чем на предшествующей неделе. Таким образом недельные расходы сравнялись с аналогичным периодом 2021 года.

Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 302 рубля) индекс недельных расходов ниже на 4,4% или 235 рублей.

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 2,7% (18 рублей). Средняя стоимость одной покупки составила 645 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 5,6% (34 рубля).

Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (657 рублей) недельный чек ниже на 1,8% или 12 рублей.