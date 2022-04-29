Komatsu – новый партнёр лизинговой компании АТБ

Японская компания Komatsu – один из крупнейших мировых производителей строительного, горнодобывающего, лесного и промышленного оборудования – стала партнёром лизинговой компании Азиатско-Тихоокеанского банка.

Теперь нашим клиентам доступен широкий ассортимент самой современной техники высокого класса. Они могу воспользоваться пакетами услуг «Лизинг стандарт» и «Лизинг-лайт».

По стандартной программа в лизинг можно взять технику стоимостью до 300 млн рублей, при этом график платежей устанавливается индивидуально и может составлять до 10 лет. По программе «Лизинг-лайт» решения принимаются всего за 1 день при минимальном пакете документов, а первоначальный взнос отсутствует.

Помимо Komatsu cреди текущих партнёров ЛК АТБ такие мировые бренды, как Камаз, Hyundai, Isuzu, FAW и другие.