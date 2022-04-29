28 апреля состоялся видеочат в Telegram «Сбережения в эпоху перемен»

Эксперты Азиатско-Тихоокеанского банка Олег Тежельников, директор департамента финансовых рынков, и Василина Винниченко, директор департамента развития вкладных и комиссионных продуктов, в прямом эфире обсудили весь спектр возможностей сохранения сбережений: от самых консервативных до самых рискованных. Вебинар прошел в Telegram-канале АТБ t.me/atb_su.

Благодаря экспертам слушатели узнали, как правильно хранить накопленные средства в настоящий момент, какие финансовые инструменты существуют сейчас, их преимущества и недостатки, а также имели возможность задать вопросы и получить на них ответы сразу же в прямом эфире.

Спикеры сошлись во мнении, что выбор способа хранения средств всегда индивидуален, но такой важный вопрос стоит доверить профессионалам, особенно в условиях неопределённости и повышенного беспокойства. Что касается АТБ, то Азиатско-Тихоокеанский банк обладает огромным управленческим опытом, многолетней экспертизой и всеми ресурсами, необходимыми для работы, поэтому клиенты могут быть уверены, что им всегда помогут подобрать оптимальное решение.

Вебинары в форматах аудио- и видеочатов в Telegram-канале Азиатско-Тихоокеанского банка проходят на регулярной основе. В современном и удобном формате каждый желающий может узнать экспертное мнение опытных банкиров по различным темам, интересным для широкой аудитории.

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