Особый противопожарный режим введут с 30 апреля в Иркутске

Он будет действовать до 15 июня, рассказали в мэрии.

Запрещено разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, предприятиях, полосах отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорог, в лесах, расположенных на землях, находящихся в государственной собственности Иркутской области, на землях, находящихся в собственности Министерства обороны Российской Федерации, на землях лесного фонда и землях особо охраняемых природных территорий.

Исключение составляют случаи приготовления пищи в помещениях зданий, предназначенных для проживания, либо в помещениях для оказания услуг общественного питания, а также в зонах для приготовления и приема пищи, предусмотренных в палаточных лагерях; использования устройств, обеспечивающих устойчивое сгорание топлива и возможность регулирования процесса горения (газовые горелки) в пикниковых точках, расположенных на туристических маршрутах.