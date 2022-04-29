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Альфа-Банк назван лучшим банком по версии Банки.ру

Альфа-Банк победил в главной номинации премии Банки.ру и назван «Банком года» по итогам 2021 года. При выборе победителя экспертный совет оценивал ключевые финансовые показатели, рост бизнеса, занимаемую банком долю рынка. Учитывались также главные достижения в 2021 году.

Кроме того, карта «100 дней без %» от Альфа-Банка стала самой популярной кредитной картой среди пользователей в 2021 году. Победитель определялся по количеству заявок, поданных через сервисы Банки.ру.

Премия Банки.ру присуждается за востребованные и выгодные финансовые решения, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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