Альфа-Банк назван лучшим банком по версии Банки.ру

Альфа-Банк победил в главной номинации премии Банки.ру и назван «Банком года» по итогам 2021 года. При выборе победителя экспертный совет оценивал ключевые финансовые показатели, рост бизнеса, занимаемую банком долю рынка. Учитывались также главные достижения в 2021 году.

Кроме того, карта «100 дней без %» от Альфа-Банка стала самой популярной кредитной картой среди пользователей в 2021 году. Победитель определялся по количеству заявок, поданных через сервисы Банки.ру.

Премия Банки.ру присуждается за востребованные и выгодные финансовые решения, высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.