Сервис бесконтактных платежей Mir Pay стал доступен всем клиентам банка «Союз»

Сервис бесконтактных платежей Mir Pay стал доступен держателям карт «Мир» банка «Союз». Mir Pay – легкий и удобный платежный инструмент, позволяющий быстро и безопасно оплачивать покупки с помощью мобильных устройств.



Mir Pay — это специальное приложение от платёжной системы «Мир» для бесконтактной оплаты смартфоном. Оплачивать покупки Mir Pay можно через любые терминалы, которые принимают бесконтактные карты «Мир». Доступно владельцам устройств на базе ОС Android (от версии 6.0 и выше) и поддерживающих технологию NFC.



Защита платёжных операций в Mir Pay обеспечивается в соответствии со всеми международными стандартами безопасности. Реквизиты карты не хранятся в смартфоне и никогда не раскрываются при совершении платежей. Вместо настоящего номера карты используется сформированный особым образом цифровой код — токен.



Mir Pay прост в настройке и использовании: откройте магазин приложений (Google Play, App Gallery) и напишите Mir Pay в строке поиска. Установите приложение и дождитесь окончания загрузки. Откройте приложение, отсканируйте карту или добавьте её вручную. Активируйте карту, следуя подсказкам на экране. Для оплаты просто разблокируйте смартфон и поднесите его к терминалу.



Илья Вахрамеев, директор департамента платежных карт банка «Союз»:



- Банк «Союз» уделяет особое внимание высокотехнологичным сервисам, с которыми решать повседневные финансовые задачи становится еще проще и удобнее. Благодаря Mir Pay держатели карт «Мир» нашего банка получат больше гибкости, свободу выбора способа платежа и возможность быстро, удобно и абсолютно безопасно оплачивать покупки.



Подробная информация на сайте банка.