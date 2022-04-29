Анастасия Агафонова вошла в Топ-10 рейтинга топ-менеджеров подразделений private banking

Руководитель департамента по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб Анастасия Агафонова вошла в Топ-10 рейтинга наиболее успешных топ-менеджеров российских подразделений private banking, который подготовили журнал «Банковское обозрение» и аналитический центр «БизнесДром».

Для составления рейтинга за основу эксперты взяли такие критерии как стаж и опыт работы руководителя в сегменте private banking, результаты работы на текущей должности, показатели динамики количества клиентов и объема капитала подразделения private banking, медийная активность топ-менеджера. Всего в итоговый рейтинг вошли 26 руководителей российских подразделений private banking.

Анастасия Агафонова пришла в Уралсиб в 2019 году – на должность директора Московской территориальной дирекции (сеть отделений Москвы и Московской области). Весной 2021 года возглавила Департамент по работе с состоятельными семьями Банка Уралсиб, в состав которого входят «Уралсиб Private Bank» и «Уралсиб Premium Bank».