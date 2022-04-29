Дебетовая карта Газпромбанка стала лучшей на премии «Банк года»

Газпромбанк стал обладателем премии «Банк года» в номинации «Дебетовая карта года» по оценкам экспертного совета. Церемония награждения состоялась 27 апреля 2022 года.

«Газпромбанк постоянно совершенствует карточные продукты, эффективно отрабатывая возникающие у клиентов запросы по программам лояльности и условиям обслуживания. Благодарю экспертов за эту награду! Она подтверждает, что наша команда на правильном пути, и мы действительно предоставляем максимально удобный и выгодный платежный инструмент», — прокомментировал Вице-Президент — начальник Департамента карточных продуктов и услуг Дмитрий Лепехин.

«Одно из главных преимуществ этой карты в том, что она объединяет в себе сразу несколько программ лояльности: две программы кэшбэка, программу накопления миль и надбавку к накопительным счетам и вкладам. Программы отличаются прозрачностью и удобством в использовании, и переключаться между ними можно ежемесячно. Кроме того, карта предполагает полностью бесплатное обслуживание без соблюдения дополнительных условий и возможность снятия наличных без комиссии», — пояснил руководитель направления развития банковских карт Банки.ру Антон Сергунов.

Помимо четырех программ лояльности, по дебетовой карте Газпромбанка действуют и другие преимущества:

дополнительный кешбэк у партнеров до 35% рублями;

скидка до 70% на мобильную связь. Для ее получения нужно оформить SIM-карту ГПБ Мобайл, стать участником программы лояльности «Быть вместе» и оплачивать покупки картой;

доступ к удобному мобильному банку.

Напоминаем, что для новых клиентов по дебетовой карте сейчас действует акция «Начинай по-умному», в рамках которой можно получать удвоенный кешбэк за покупки и вознаграждение на остаток по карте. Для участия в акции новым клиентам, не имевшим ранее карт Газпромбанка, нужно оформить заявление на выпуск дебетовой карты Visa или «Мир»-JCB до 14 мая 2022 года и активировать ее до 31 мая 2022 года включительно, выбрав опцию лояльности «Понятный кешбэк». Подать заявку можно на сайте.

В 2021 году портфель дебетовых карт Газпромбанка продолжил свой рост по сравнению с 2020-м. Портфель активных клиентов вырос на 13% и достиг 2,9 млн. Объем покупок по картам за год превысил 0,5 трлн рублей (+25,7%).

«Банк года» — ежегодная профессиональная премия, учрежденная финансовым информационным порталом Банки.ру в 2007 году, чтобы определить лучшие организации финансового рынка России по итогам календарного года, предоставить клиентам достоверную и непредвзятую информацию для выбора надежного партнера среди компаний, а бизнесу — ориентиры для дальнейшего развития.