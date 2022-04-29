Академия IT расширяет границы и возможности

En+ и ИРНИТУ масштабируют совместный образовательный проект на вузы Иркутской области

Тот факт, что цифровизация и IT- технологии – безусловный топ во всём мире – уже ни у кого не вызывает сомнения. Соответственно, и подготовка кадров для данной сферы тоже выходит на новый качественный уровень. В Иркутской области на этот тренд ещё два года назад оперативно отреагировала компания En+ Group и вместе с ИРНИТУ создала образовательный проект «Академия IT». Сейчас его решено масштабировать и с нового учебного года запустить в Иркутском и Братском государственных университетах. На каких критериях будет строиться сотрудничество вузов, какие плюсы получат университеты и их студенты, обсудили на встрече ректоры трёх учебных заведений Михаил Корняков (ИРНИТУ), Александр Шмидт (ИГУ), Илья Ситов (БрГУ) и руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group Михаил Хардиков.

Повод для объединения вузов

– Конкуренция на рынке за IT-специалистов стремительно растёт, и мы, как компания, понимаем, насколько важно сейчас воспитывать цифровую грамотность и развивать направление IT для решения актуальных кадровых задач в области энергетики и металлургии. У современных молодых профессионалов должно быть глубокое понимание IT-систем, потому что всё переходит в цифру, и переходит очень быстро, – отметил на встрече Михаил Хардиков.

В этой логике, проект «Академия IT», цель которого – подготовка молодых квалифицированных кадров IT-направления, обладающих уникальными компетенциями в соответствии с потребностями бизнеса, уже можно считать успешным. Он пользуется популярностью у студентов ИРНИТУ: если в прошлом году заявки на обучение подали чуть более 100 человек, то в этом их количество увеличилось вдвое. Причём среди них были не только «технари», но и гуманитарии из юридической, финансовой, управленческой сфер, которые хотят быть востребованными в современном цифровом мире.

– В связи с высоким спросом на таких специалистов и растущей популярностью проекта в молодёжной среде, мы пришли к выводу, что логично будет расширить Академию на другие ведущие вузы нашего региона, – прокомментировал Михаил Хардиков. – Коллаборация и сотрудничество вузов и крупного бизнеса – это очень успешный пример того, как должно развиваться направление подготовки будущих кадров. Поэтому мы считаем очень важным объединение трёх ведущих вузов региона в этом проекте.

Такое взаимодействие, убеждён Михаил Хардиков, и фокус на конкретное производство – гидро- и теплоэнергетику – позволит сохранить в регионе активных и грамотных ребят, готовых учиться и эффективно развиваться. Задача бороться за молодёжь – очень сложная и En+ Group заинтересована участвовать в этих процессах. Ещё на этапе обучения студенты Академии становятся частью команды энергетической компания, они уверенно ориентируются в производственных вопросах, а после получения диплома могут быть востребованными ещё на старте карьеры.

Два варианта расширения

С тем, что пришло время масштабировать проект «Академия IT», согласен и ректор ИРНИТУ Михаил Корняков. На встрече он отметил, что за полтора года в университете уже наработана хорошая база учебных, технологических, проектных и методологических материалов, которые можно использовать для вхождения в проект других вузов.

Михаил Корняков также познакомил коллег с двумя вариантами организации Академии в их университетах, заострив внимание на плюсах и минусах.

Первый вариант – это дополнительное образование по IT-направлению студентов разных вузов на базе ИРНИТУ. При этом отбор студентов в Академию проходит в каждом вузе самостоятельно по мотивационному письму и рейтингу претендента в университете.

Но у этого варианта есть несколько минусов, в том числе ограниченные возможности самого политеха, который может обеспечить качественную подготовку примерно 150-и человек. Кроме этого, трём вузам придётся синхронизировать своё расписание, чтобы студенты могли одновременно попадать на занятия (в том числе – онлайн из Братска). Возникают вопросы и с организацией выплаты дополнительной стипендии, которую получают обучающиеся в Академии IT.

Второй вариант разработчики проекта условно назвали франшизой, так как это удобная и понятная всем логика ведения и расширения проектов. В этом случае ИРНИТУ передаёт другим вузам наработанные материалы, помогает их освоить и обеспечивает методическое сопровождение проекта от набора студентов до их выпуска.

Такое решение, по мнению и Михаила Корнякова, и Михаила Хардикова, более приемлемо как с точки зрения логистики – студентам не нужно будет тратить время на дорогу из одного вуза в другой, так и с точки зрения организации учебного процесса непосредственно в каждом вузе. А минус этого варианта заключается в том, что и у ИРНИТУ и En+ Group ограничено количество наставников проектной деятельности, которые работают со студентами Академии лично, в так называемом формате «face-to-face», и надо понимать, готовы ли они взять на себя дополнительную нагрузку. При этом Михаил Хардиков выразил уверенность, что компания вместе с ИРНИТУ справится со всеми вопросами, вытекающими из поставленной задачи.

– За полтора года мы прошли хороший путь, наработали опыт, и что очень важно, можем действовать очень быстро: так, от момента, когда появилась идея проекта Академии до запуска первого мероприятия, прошло всего два месяца, – отметил Михаил Хардиков.

В новый учебный год – с Академией IT

Итоговая позиция всех ректоров по вхождению в образовательный проект была единодушной: на встрече они поддержали второй вариант реализации Академии IT в их учебных заведениях.

– Проект будет действовать на базе вузов, которые получат разработанные для студентов тренинги, семинары, доступ к онлайн-курсам и нормативную базу, а ИРНИТУ выступит методологическим центром, – подытожил Михаил Хардиков. – Развитие по пути франшизы наиболее удобно для всех участников: во-первых, политех сможет понять, как методология адаптируется в других вузах, во-вторых, наши коллеги оценят необходимые для организации процесса ресурсы. Мы планируем до нового учебного года отработать все вопросы с управленческими командами от ИГУ и БрГУ, и осенью запустить Академию IT в этих вузах.

Михаил Хардиков также прокомментировал вопрос портала SIA.RU о возможности расширения образовательного проекта на другие российские вузы.

– У нас много вузов-партнёров в России: Сибирский федеральный университет, Нижегородский технический университет, Ивановский государственный энергетический университет, Петрозаводский университет и другие учебные заведения, и возможно мы предложим им также реализовать у себя проект Академии IT. Это будет зависеть не только от учебного заведения, но и от того, насколько мы будем готовы предоставить выпускникам Академии работу в тех регионах, где этот проект реализуется.

Напомним, что образовательные программы En+ Group создаются в регионах по инициативе основателя компании Олега Дерипаски. Используя современные практики и технологии, они способствуют развитию талантливой молодёжи, укреплению профессиональных навыков и компетенций, тем самым повышая конкурентные преимущества энергетических предприятий.

«Высшему образованию нужны новые проекты»

– Современное высшее образование, безусловно, нуждается в новых проектах, и главным отличительным признаком этих проектов должна быть их востребованность в экономике страны, региона, – высказал своё мнение по теме встречи Александр Шмидт.

Он также отметил, что цифровизация, IT-технологии, IT-индустрия – это абсолютный топ во всём мире. И не случайно 21 апреля в ходе открытого диалога правительства РФ с представителями высших учебных заведений страны львиная доля времени была посвящена именно задачам в области подготовки IT-специалистов и развития цифровых технологий.

– Что касается участия ИГУ в проекте «Академия IT», то мы поддерживаем его во всех смыслах, поскольку, будучи крупным работодателем, En+ Group нуждается в высококвалифицированных специалистах. При этом я надеюсь, что мы сможем заинтересовать руководство проекта развивать в его рамках новое направление по подготовке так называемых мягких навыков для обучающихся не «айтишным» специальностям, – сказал Александр Шмидт. – По моему мнению, молодые люди, выбирающие в качестве своей основной специальности гуманитарные, социальные сферы, тоже должны лучше понимать возможности, которые им дают цифровые технологии. Это был бы хороший синергический эффект.

«Совместные программы повышают рейтинг университета»

Дополнительные программы, которые мы можем реализовывать совместно с ИРНИТУ и компанией En+ Group, это, прежде всего, дополнительные возможности по повышению качества образовательного процесса в нашем университете, привлекательность вуза для потенциальных абитуриентов и повышение уровня подготовки будущих специалистов, – прокомментировал Илья Ситов. – С каждым годом требования, которые компании и потенциальные работодатели предъявляют к выпускникам вузов и своим будущим работникам, возрастают, поэтому те компетенции, особенно в сфере IT, которые будут дополнительно преподаваться студентам университета, конечно же, повысят их уровень профессиональных качеств и востребованность на рынке труда.

Важным моментом, по мнению Ильи Ситова, является также тот факт, что у Братского госуниверситета уже есть успешный опыт совместной работы и с En+ Group, и с ИРНИТУ – более десяти лет вуз вместе с компанией и политехом реализует программу корпоративных исследовательских центров.

– Поэтому мы, безусловно, готовы войти в проект «Академия IT», это хороший опыт для вуза, который повышает и нашу востребованность, как регионального классического университета, – считает ректор БрГУ.

Справка

Обучение в Академии IT занимает 2,5 года и состоит из трёх этапов, которые включают в себя лекции, практические занятия и проектную деятельность – именно она лежит в основе всего проекта. Результат первого этапа – заключение договора со студентом на целевое обучение. Следующие второй и третий этапы тоже состоят из нескольких блоков, в которых основной упор также делается на проектную деятельность. Начиная со второго этапа, студенты получают дополнительную стипендию, а на выпускном курсе могут уже работать в компании неполный рабочий день.



Наталья Горбань