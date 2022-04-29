Первый Вице-Президент Газпромбанка приняла участие в конференции «ESG-пересборка»

Первый Вице-Президент Газпромбанка Наталья Третьяк приняла участие в сессии «Инфраструктура устойчивого развития России в условиях международной изоляции», которая состоялась в рамках конференции ИД Коммерсант «ESG-пересборка: новые приоритеты устойчивого развития в условиях ограничений».

В сессии также выступили координатор экспертного совета по устойчивому развитию и зеленому финансированию ГД РФ Павел Склянчук, генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев, генеральный директор НРА Алина Розенцвет и другие эксперты. Модерировал сессию генеральный директор «Национального ESG-альянса» Андрей Шаронов.

Сессия была посвящена вопросам готовности инфраструктуры устойчивого развития в России к новым вызовам в текущих условиях. В ходе дискуссии участники ответили на вопросы «как» и «зачем» заниматься устойчивым развитием, когда ситуация на международных рынках резко поменялась, а внутренние финансовые ресурсы перераспределяются.

Наталья Третьяк в ходе сессии рассказала об основных драйверах ESG повестки в России и подчеркнула важную роль внутренних мотивов в ее становлении. По ее словам, активное участие государства в формировании регуляторной базы и создании инструментов поддержки ESG-направления является значительным стимулом для компаний внедрять новые более «устойчивые» технологии.

«Мы подошли к рубежу, когда перед российской промышленностью остро встали вопросы технологического переоснащения, что совпало с необходимостью адаптации производств к энергопереходу. В отличие от западной модели, основным драйвером ESG повестки в России стало государство, а не частные инвесторы, вследствие чего активно развивается законодательная база. Для сохранения вектора модернизации экономики потребуется расширение спектра мер государственной поддержки «устойчивых» проектов», – прокомментировала Первый Вице-Президент Газпромбанка Наталья Третьяк.