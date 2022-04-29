Вклад «Доходный» в долларах от Дальневосточного банка - в ТОП-5 валютных вкладов

Дальневосточный банк вошел в ТОП-5 рейтинга Лучшие вклады в долларах в апреле 2022 года банков ТОП 51-100 по активам (на 01.02.22 года). При составлении рейтинга учитывался, в том числе, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия вклада.

Одним из лидеров стал вклад «Доходный» в долларах. Вы можете сохранить и приумножить свои валютные накопления по ставке 2% годовых, минимальная сумма – 500 долларов США, срок размещения- 93 дня, выплата процентов - ежемесячно или в конце срока вклада.

Ознакомиться с предложениями Дальневосточного банка по вкладам можно здесь.