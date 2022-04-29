Как работает Новикомбанк в праздничные дни

Новикомбанк установил особый режим работы с 29 апреля по 10 мая 2022 года.

29 апреля 2022 года – рабочий день;

30 апреля 2022 года – выходной день;

1 мая 2022 года – нерабочий праздничный день;

2, 3 мая 2022 года – выходные дни;

4 - 6 мая 2022 года – рабочие дни;

7, 8 мая 2022 года – выходные дни;

9 мая 2022 года – нерабочий праздничный день;

10 мая 2022 года – выходной день.

Режим работы Новикомбанка в республике Башкортостан:

В отделениях банка в Белебее, Кумертау и Уфе в связи с предстоящим официальным национальным праздничным днём Ураза-байрам 4 мая 2022 года – выходной день.

Остальные праздничные и рабочие дни совпадают с общим режимом работы Банка.

Режим работы Новикомбанка в Пензе:

04 мая 2022 года объявлен нерабочим праздничным днем на территории Пензенской области в связи с единым Днем поминовения усопших.

Остальные праздничные и рабочие дни совпадают с общим режимом работы Банка.