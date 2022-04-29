Как работает Новикомбанк в праздничные дни

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29 апреля 2022
29 апреля 2022
Новикомбанк установил особый режим работы с 29 апреля по 10 мая 2022 года.
- 29 апреля 2022 года – рабочий день;
- 30 апреля 2022 года – выходной день;
- 1 мая 2022 года – нерабочий праздничный день;
- 2, 3 мая 2022 года – выходные дни;
- 4 - 6 мая 2022 года – рабочие дни;
- 7, 8 мая 2022 года – выходные дни;
- 9 мая 2022 года – нерабочий праздничный день;
- 10 мая 2022 года – выходной день.
Режим работы Новикомбанка в республике Башкортостан:
В отделениях банка в Белебее, Кумертау и Уфе в связи с предстоящим официальным национальным праздничным днём Ураза-байрам 4 мая 2022 года – выходной день.
Остальные праздничные и рабочие дни совпадают с общим режимом работы Банка.
Остальные праздничные и рабочие дни совпадают с общим режимом работы Банка.
Режим работы Новикомбанка в Пензе:
04 мая 2022 года объявлен нерабочим праздничным днем на территории Пензенской области в связи с единым Днем поминовения усопших.
Остальные праздничные и рабочие дни совпадают с общим режимом работы Банка.
Остальные праздничные и рабочие дни совпадают с общим режимом работы Банка.