Росбанк – победитель премии «Инфоповод года» в номинации «Финансы»

По итогам анализа информационно-аналитической системы «Медиалогия» за 2021 год в число лучших инициированных PR-кейсов, вошел фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities. Росбанк – стратегический партнер фестиваля, организатор – VCA (v confession agency).

Рейтинг составлен на основе МедиаИндекса – показателя эффективности PR, который учитывает влиятельность СМИ, позитив/негатив и заметность сообщений.

К участию в конкурсе принимались кейсы, предоставленные участниками рынка: банками, страховыми и инвестиционными компаниями, фирмами, предоставляющими услуги аудита и консалтинга, государственными структурами, платежными сервисами.

Инфоповод Росбанка стал одним из самых ярких среди инициированных компаниями финансовой отрасли в 2021 году. Его МедиаИндекс составил 2415, в российских СМИ ему было посвящено 260 сообщений.

Фестиваль цифрового паблик-арта Rosbank Future Cities прошел в сотрудничестве с учреждениями культуры в шести городах России: Екатеринбурге, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и объединил людей вокруг цифрового искусства.

Тема 2021 года - «Города будущего» - предложила новый взгляд на городские пространства с помощью дополненной реальности (AR). Участники фестиваля увидели AR-работы молодых художников и live-перформансы на стыке реального и виртуального, узнали больше о цифровом искусстве и погрузились в вопросы урбанистики и экологии современных городов.