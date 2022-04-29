Росбанк и HAVAL запустили новую финансовую программу в России

«Росбанк Авто» и ООО «Хавейл Мотор Рус» запустили в России с 27 апреля 2022 года специальную программу кредитования HAVAL DIRECT. Клиентам доступен широкий спектр финансовых возможностей для приобретения автомобилей HAVAL в официальных дилерских центрах на привлекательных кредитных условиях.

По программе HAVAL DIRECT самые популярные модели бренда в России возможно приобрести в кредит по сниженным процентным ставкам. Так, городской кроссовер HAVAL Jolion, интеллектуальный кроссовер HAVAL F7 и кросс-купе HAVAL F7x предлагаются со ставкой 0,99%1 по автокредиту сроком на 1 год при первоначальном взносе не менее 60%. Кроме того, программа предполагает широкую вариативность первоначального взноса от 40%, а также сроков предоставления кредита - от 12 до 60 месяцев.

«Бренд HAVAL демонстрирует высокое качество продукта и уровень сервиса и набирает все большую популярность в России. Совместная финансовая программа с одним из крупнейших автопроизводителей существенно расширяет возможности клиентов «Росбанк Авто» по приобретению автомобиля и дает возможность оформить автокредит под ставку менее 1% годовых», – прокомментировала руководитель «Росбанка Авто» Наталья Русова.

«С момента появления в России интеллектуальные кроссоверы F-серии и городcкой HAVAL Jolion вызвали большой интерес. Мы рады запустить новую финансовую программу, которая станет существенной поддержкой для наших клиентов при покупке автомобилей HAVAL», - отметил Жером Сего, исполнительный директор HAVAL в России.

Появившись в России в мае 2021 года, HAVAL Jolion сразу привлек внимание оригинальным дизайном, богатым набором высокотехнологичных решений и опций комфорта. Кроссовер представлен в трех комплектациях с двигателем 143 л.с. или 150 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией либо 6-ступенчатой механической коробкой передач. На выбор доступны версии с передним или полным приводом.

Популярными у российских покупателей также остаются кроссоверы F-серии: в феврале начались продажи обновленных HAVAL F7 и HAVAL F7x. Автомобили 2022 модельного года представлены в 4-х комплектациях, предлагаются с двумя вариантами двигателей (1,5 и 2 литра), 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, передним или полным приводом. Обновленные кроссоверы получили более динамичный дизайн, еще более высокий уровень оснащения, а также новые опции комфорта и безопасности.

Воспользоваться предложением на покупку автомобилей в рамках финансовой программы HAVAL DIRECT можно в официальных дилерских центрах HAVAL с 27 апреля 2022 года.



1 Предложение распространяется на новые автомобили Бренда Haval модели Jolion, F7, F7x.

Процентная ставка по кредиту от 0,99% до 17,5% годовых, первоначальный взнос от 40 до 60%, сумма кредита от 100 000 руб. до 6 000 000, срок кредитования от 12 до 60 мес.. Условия и тарифы могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Банк в праве отказать в выдаче автокредита. Обеспечение по кредиту - залог приобретаемого автомобиля.

Условия кредитования актуальны на 27.04.22 г., подробнее по адресу: rosbank-auto.ru/haval-v-kredit/ . Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой. Кредит предоставляется ПАО РОСБАНК. Генеральная лицензия №2272 от 28.01.15