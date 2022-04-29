Молока станет на 18 тысяч тонн больше: в Ярославской области открылась новая ферма

28 апреля в составе ЗАО Агрофирма «Пахма» в Ярославском районе открылась молочно-товарная ферма. Она позволит увеличить годовое производство молока почти на 18 тысяч тонн и создать 36 рабочих мест. Финансовым партнёром проекта выступил Россельхозбанк, который вложил в него 860 млн рублей.

Ферма рассчитана на 2 тысячи коров. Комплекс оснащен новым оборудованиям для доильного зала типа «карусель» на 60 голов.

Для агрофирмы это первый подобный механизированный комплекс. Его запуск позволит «Пахме» увеличить годовое производство молока на 17,9 тысячи тонн.

На ферме будет создано 36 новых рабочих мест.

«Мы дали старт комплексу, который станет главной молочной базой Ярославского муниципального района. При этом Агрофирма «Пахма» является одним из самых крупных предприятий в регионе. Его стабильная работа и развитие напрямую влияют на самообеспеченность региона молоком – одной из базовых товарных категорий. Мы считаем своей обязанностью поддерживать подобные проекты. Мы планируем и дальнейшую плотную работу с руководством региона по вопросам инвестиций и поддержки новых начинаний аграриев региона», - отметил директор Ярославского филиала Россельхозбанка Олег Кузнецов.

Общая стоимость проекта составляет 1092 млн рублей, из которых 860 млн предоставил Россельхозбанк.